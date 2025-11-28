Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Die Clique kommt in die Hölle (2)

ProSieben FUNStaffel 11Folge 10vom 28.11.2025
Folge 10: Die Clique kommt in die Hölle (2)

22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Mac und seine Freunde befinden sich auf einem Kreuzfahrtschiff. Weil sie sich nicht an die Regeln des christlichen Veranstalters halten, landen sie bald im Schiffsgefängnis. Ein verheerender Sturm tobt und lässt die Freunde ihre Lebensentscheidungen hinterfragen - und bald ist Charlie überzeugt, dass sie alle bereits tot sind und sich auf dem direkten Weg in die Hölle befinden.

