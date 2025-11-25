Die Clique geht SkifahrenJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 3: Die Clique geht Skifahren
22 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Dennis, Dee und Mac überreden Charlie, mit ihnen Ski fahren zu gehen. Sie freuen sich auf die halsbrecherische Piste und die feuchtfröhlichen Après-Ski-Partys. Doch es stellt sich heraus, dass sich vor Ort einiges geändert hat: Das Skigebiet wurde verkauft und wird nun nach anderen Regeln geführt. Das passt der Clique so gar nicht - und ihr Unmut wächst, als sie erfahren, wer der neue Eigentümer des Berges ist.
