Mac und Dennis ziehen an den StadtrandJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Mac und Dennis ziehen an den Stadtrand
21 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Die Wohnsituation zwischen Dee, Dennis und Mac ist äußerst angespannt. Weil sie kein bezahlbares Appartement in der Nähe finden, ziehen die Männer in ein idyllisch gelegenes Haus am Stadtrand. Nach kurzer Zeit sind die beiden jedoch derart unzufrieden, dass sie sich wie ein altes Ehepaar streiten und schnell wieder in die Großstadt zurückziehen wollen. Dumm nur, dass sie mit Frank gewettet haben, dass sie es zumindest einen Monat in ihrem neuen Zuhause aushalten.
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