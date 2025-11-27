McPoyle vs. Ponderosa: Der Prozess des JahrhundertsJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: McPoyle vs. Ponderosa: Der Prozess des Jahrhunderts
22 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Die Clique trifft sich im Gerichtssaal - allerdings sitzt sie dieses Mal nicht auf der Anklagebank. Charlies Onkel vertritt Bill Ponderosa, dem vorgeworfen wird, eine ganze Hochzeitsgesellschaft vergiftet zu haben. Die Freunde müssen in dem Fall aussagen und verursachen ein großes Chaos im Zeugenstand.
