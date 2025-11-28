Die Clique wird schwarzJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Die Clique wird schwarz
22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Die Gang verabredet sich zu einem Filmabend. Gerade als sie darüber diskutieren, welchen Streifen sie sich anschauen wollen, zieht ein Gewitter auf. Der Blitz schlägt plötzlich in ihrem Haus ein und die Freunde bekommen einen heftigen Stromschlag. Als die vier wieder zu sich kommen, ist alles anderes: Sie haben offenbar die Körper mit einer fremden Familie getauscht und können auf einmal nicht aufhören zu singen.
