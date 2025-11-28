Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Clique wird schwarz

ProSieben FUNStaffel 12Folge 1vom 28.11.2025
Folge 1: Die Clique wird schwarz

22 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Die Gang verabredet sich zu einem Filmabend. Gerade als sie darüber diskutieren, welchen Streifen sie sich anschauen wollen, zieht ein Gewitter auf. Der Blitz schlägt plötzlich in ihrem Haus ein und die Freunde bekommen einen heftigen Stromschlag. Als die vier wieder zu sich kommen, ist alles anderes: Sie haben offenbar die Körper mit einer fremden Familie getauscht und können auf einmal nicht aufhören zu singen.

