Wolf Cola: Ein PR-Alptraum

ProSieben FUNStaffel 12Folge 4vom 01.12.2025
19 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Frank verfolgt viele Geschäftszweige. Einer davon ist der Verkauf von "Wolf Cola". Er freut sich über einen Großauftrag und ahnt nicht, wem er den zu verdanken hat. Erst aus der Presse muss Frank erfahren, dass sein neuer Kunde eine afrikanische Terroristengruppe ist. Gemeinsam mit Dee und Dennis versucht er, die Wogen zu glätten und seine Marke zu retten.

