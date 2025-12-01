Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
It's Always Sunny in Philadelphia

Dennis Reynolds wird zum Mörder erklärt

ProSieben FUNStaffel 12Folge 5vom 01.12.2025
Joyn Plus
Dennis Reynolds wird zum Mörder erklärt

Dennis Reynolds wird zum Mörder erklärtJetzt ohne Werbung streamen

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 5: Dennis Reynolds wird zum Mörder erklärt

21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Dennis' Ex-Frau wird in einem Hinterhof tot aufgefunden. Schnell gerät er in den Fokus der Ermittlungen. Sogar eine TV-Show berichtet über den Fall. In der Sendung kommen Dee, Frank und auch Dennis selbst zu Wort. Schnell erhärtet sich der Verdacht gegen Maureens Ex-Mann, denn sämtliche Indizien sprechen gegen ihn.

Alle Staffeln im Überblick

It's Always Sunny in Philadelphia
ProSieben FUN
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

Alle 3 Staffeln und Folgen