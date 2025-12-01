Dennis Reynolds wird zum Mörder erklärtJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Dennis Reynolds wird zum Mörder erklärt
21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Dennis' Ex-Frau wird in einem Hinterhof tot aufgefunden. Schnell gerät er in den Fokus der Ermittlungen. Sogar eine TV-Show berichtet über den Fall. In der Sendung kommen Dee, Frank und auch Dennis selbst zu Wort. Schnell erhärtet sich der Verdacht gegen Maureens Ex-Mann, denn sämtliche Indizien sprechen gegen ihn.
Alle Staffeln im Überblick