Held oder Hassredner?
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 6: Held oder Hassredner?
21 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Mac springt dem Tod gerade noch mal von der Schippe: Als er sich auf offener Straße nach einem Rubbellos bückt, reißt das Seil, mit dem ein Klavier in ein Hochhaus transportiert werden soll. Das schwere Musikinstrument stürzt in die Tiefe und droht Mac zu erschlagen. Nur weil Frank ihm ein Schimpfwort zuruft, springt er in letzter Sekunde zur Seite. Nun stellt sich den Freunden die Frage: Ist Frank ein Held oder ein Hassredner?
