Die Clique bringt das Paddy's auf VordermannJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Die Clique bringt das Paddy's auf Vordermann
21 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Nachdem Dennis die Clique für seine neue Familie verlassen hat, schließt sich Cindy der Gruppe an. Sie will die Bar zu neuem Erfolg führen und schreckt dafür vor nichts zurück. Weil er Dennis vermisst, bestellt sich Mac eine lebensgroße Puppe, die seinem besten Freund zum Verwechseln ähnlichsieht. Die Puppe löst allerdings eine ganze Reihe Probleme bei der Gang aus.
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