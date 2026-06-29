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It's Always Sunny in Philadelphia

Die Clique bringt das Paddy's auf Vordermann

ProSieben FUNStaffel 13Folge 1vom 29.06.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 1: Die Clique bringt das Paddy's auf Vordermann

21 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Nachdem Dennis die Clique für seine neue Familie verlassen hat, schließt sich Cindy der Gruppe an. Sie will die Bar zu neuem Erfolg führen und schreckt dafür vor nichts zurück. Weil er Dennis vermisst, bestellt sich Mac eine lebensgroße Puppe, die seinem besten Freund zum Verwechseln ähnlichsieht. Die Puppe löst allerdings eine ganze Reihe Probleme bei der Gang aus.

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