Die Clique löst ein ToilettenproblemJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 6: Die Clique löst ein Toilettenproblem
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mac und Dee streiten sich, weil Mac in letzter Zeit immer wieder die Damentoilette im Paddy's benutzt. Dee will nicht, dass Männer Zutritt zum Frauenwaschraum erhalten. Bald stellt sich allerdings heraus, dass auch Charlie ständig aufs Damenklo geht, weil er sich dort wohler fühlt. Schnell entbrennt eine Diskussion über geschlechtsneutrale Toiletten in der Bar. Doch eine passende Bezeichnung dafür zu finden, die niemanden diskriminiert, gestaltet sich schwierig für die Freunde.
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