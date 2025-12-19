Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Alte One-Night-Stands

ProSieben FUNStaffel 2Folge 10vom 19.12.2025
Folge 10: Alte One-Night-Stands

23 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 16

Kurz nachdem Dee ihre MySpace-Seite eingerichtet hat, meldet sich ein Mann bei ihr und behauptet, ihr Vater zu sein. Dennis und Dee beschließen, Frank und Barbara diese Info schonend beizubringen, doch Frank rastet aus. Mac beschließt indes, seinen leiblichen Vater endlich einmal wieder zu treffen. Bill sitzt seit Jahren im Knast und schlägt seinem Sohn einen lukrativen Deal vor: Mac und Charlie sollen für ihn Heroinpäckchen ins Gefängnis schmuggeln.

