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It's Always Sunny in Philadelphia

Hundert Dollar Baby

ProSieben FUNStaffel 2Folge 5vom 13.07.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 5: Hundert Dollar Baby

22 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 16

Dee wurde Opfer eines Überfalls und beschließt deshalb, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Frank, in jungen Jahren als Boxer gefürchtet, beschließt, seine Tochter selbst zu unterrichten. Gesagt, getan. Leider trifft er kurze Zeit später in der Boxhalle auf seinen alten Gegner Bobby, der dort mit seiner Tochter Brianna trainiert. Es dauert nicht lange, und Brianna fordert Dee zu einem Kampf heraus.

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