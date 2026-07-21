Dennis , der Kinderschänder?Jetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 11: Dennis , der Kinderschänder?
22 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Macs Vater kommt frisch aus dem Knast und taucht im "Paddy's" auf. Er bittet Mac und Charlie, ihn durch die Gegend zu fahren, weil er sich um einige Leute "kümmern" muss. Die beiden sind sich sicher, dass er diese Menschen um die Ecke bringen will und alarmieren die Polizei. Indes ist auch der Sexualstraftäter Wendell aus dem Gefängnis entlassen worden. Leider sieht er Dennis zum Verwechseln ähnlich. Nun halten alle Frauen auf der Straße Dennis für das Monster.
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