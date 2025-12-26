Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Die Möchtegern-Cops

ProSieben FUNStaffel 3Folge 14vom 26.12.2025
Folge 14: Die Möchtegern-Cops

20 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 16

Mac und Dee beschließen, in Philadelphia für Recht und Ordnung zu sorgen. Sie verkleiden sich als Schutzengel und wollen der Polizei zur Seite stehen. Das hat jedoch schicksalhafte Folgen. Indes hat Frank einen alten Polizeiwagen und zwei Polizeiuniformen gekauft. Dennis und er führen sich auf wie echte Polizisten und ahnden die kleinsten Verstöße. Charlie, der keine Uniform ergattern konnte, ist bald stinksauer auf die beiden.

