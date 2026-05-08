Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
It's Always Sunny in Philadelphia

Das Aluminum Monster und Fatty Magoo

ProSieben FUNStaffel 3Folge 5vom 08.05.2026
Joyn+
Das Aluminum Monster und Fatty Magoo

Das Aluminum Monster und Fatty MagooJetzt ohne Werbung streamen

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 5: Das Aluminum Monster und Fatty Magoo

22 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Charlie sieht in einem Shop ein Shirt, das er gern hätte. Da er pleite ist, will er es klauen. Dee erkennt in der Verkäuferin ihre Highschool-Freundin Ingrid. Sie war das fetteste Mädchen der Schule, während Dee in ein Aluminiumstützkorsett gezwängt wurde. Ingrid hat jedoch offenbar Karriere gemacht, denn sie ist Geschäftsführerin des Ladens. Dennis beschließt daraufhin, ebenfalls in die Modebranche einzusteigen und entwirft superenge Kleider für Damen mit großen Brüsten.

Alle Staffeln im Überblick

It's Always Sunny in Philadelphia
ProSieben FUN
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

Alle 3 Staffeln und Folgen