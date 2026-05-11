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It's Always Sunny in Philadelphia

Ärger mit Nordkorea

ProSieben FUNStaffel 3Folge 6vom 11.05.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 6: Ärger mit Nordkorea

22 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Der alljährliche Kneipenbummel steht an. Es stellt sich heraus, dass im nordkoreanischen Spezialitätenladen "Mr. Kim's" selbstgebrautes Bier ausgeschenkt wird, das den stärksten Mann umhaut. Mac, Dennis und Dee vermuten, dass ihre Gäste wegbleiben, weil sie bei "Mr. Kim's" den besseren Stoff bekommen. Charlie und Dennis checken den Laden aus und treffen dabei auf Mr. Kim, der eigentlich eine Frau ist. Aber an das Geheimrezept des selbstgebrauten Bieres kommen sie nicht ...

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