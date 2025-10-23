Feindliche Nicht-ÜbernahmeJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: Feindliche Nicht-Übernahme
22 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
Die Media Restaurant Group interessiert sich für das "Paddy's" und macht den Jungs ein sagenhaftes Angebot. Frank schlägt jedoch vor, sich uninteressiert zu zeigen, um somit mehr Geld herauszuschlagen. Die Folge: Das Angebot wird prompt zurückgezogen. Inzwischen haben Dee, Charlie und Dennis beim Nachbarladen angeheuert, damit sie wenigstens vorübergehend etwas Geld verdienen.
