It's Always Sunny in Philadelphia

ProSieben FUNStaffel 6Folge 10vom 12.01.2026
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Charlie hat Geburtstag - und seine Freunde wollen ihm eine Freude machen. Sie planen eine Überraschungsparty. Allzu viel Energie wollen sie dann aber auch wieder nicht aufwenden und verwerfen ihr Vorhaben schon beinahe. Doch Frank ruft Mac, Dee und Dennis zur Ordnung und erinnert sie daran, was Freundschaft bedeutet.

