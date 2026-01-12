Charlie Kelly - König der RattenJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Charlie Kelly - König der Ratten
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Charlie hat Geburtstag - und seine Freunde wollen ihm eine Freude machen. Sie planen eine Überraschungsparty. Allzu viel Energie wollen sie dann aber auch wieder nicht aufwenden und verwerfen ihr Vorhaben schon beinahe. Doch Frank ruft Mac, Dee und Dennis zur Ordnung und erinnert sie daran, was Freundschaft bedeutet.
Alle Staffeln im Überblick