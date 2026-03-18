Die Clique kauft ein SchiffJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 3: Die Clique kauft ein Schiff
21 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Charlie, Mac und Dennis haben eine neue fixe Idee: Sie wollen sich den Traum vom eigenen Boot erfüllen. Sie können sich aber nur ein verrostetes Wrack leisten. Dee wird zum Aufräumen verdonnert, was sich als schlechte Idee erweist - vor allem, weil Frank ihr hilft. Während ihre Freunde versuchen, das Boot auf Vordermann bringen, widmen sich Dennis und Mac angenehmeren Aufgaben: Sie freunden sich mit anderen Bootsbesitzern an.
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