It's Always Sunny in Philadelphia

Die Clique bekommt ein neues Mitglied

ProSieben FUNStaffel 6Folge 8vom 12.01.2026
Folge 8: Die Clique bekommt ein neues Mitglied

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Vor zehn Jahren haben Mac, Dennis, Dee und Charlie eine Zeitkapsel vergraben, die nun wieder zum Vorschein kommt. Beim Betrachten alter Fotos werden sie an ihren einstigen Freund erinnert, den sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Gemeinsam beschließen sie, ihren Kumpel aufzusuchen und sich dafür zu entschuldigen, dass sie ihn damals ohne Grund fallen ließen.

