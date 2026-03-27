It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Wie Mac fett wurde
21 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Mac muss sich eingestehen, dass er ordentlich zugenommen hat. Allerdings sucht er die Schuld nicht bei sich, sondern bei seinen Freunden. Im Beichtstuhl erzählt er einem Priester von den Geschehnissen der letzten Monate. Obwohl ihn der Mann Gottes mehrmals darauf hinweist, dass er den Sinn der Beichte offenbar fehlinterpretiert, lässt sich Mac nicht beirren und sinniert weiter vor sich hin.
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