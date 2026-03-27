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It's Always Sunny in Philadelphia

Thunder Gun Express

ProSieben FUNStaffel 7Folge 11vom 27.03.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 11: Thunder Gun Express

20 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Mac, Dee, Dennis und Charlie freuen sich auf einen aktuellen Kino-Kracher, den sie sich nicht entgehen lassen wollen. Allerdings hat die Gang ein kleines Zeitproblem, denn der Besuch von Barack Obama legt den Verkehr der ganzen Stadt lahm - und so beschließen sie, ins Kino zu laufen. Weit kommen sie allerdings nicht, denn die Straßen sind auch für Fußgänger gesperrt. Um den Film doch noch zu sehen, ist sich bald jeder selbst der Nächste.

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