It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Franks Bruder
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 16
Frank ist außer sich, als plötzlich sein Bruder in der Bar auftaucht. Die beiden blicken auf eine bewegte Vergangenheit zurück und sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Gemeinsam erzählen sie der Gang von ihrem damaligen Leben. Allerdings könnten ihre Erinnerungen kaum unterschiedlicher sein. In einem sind sie sich jedoch einig: Ihr Herz schlägt noch immer für die gleiche Frau.
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