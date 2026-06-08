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It's Always Sunny in Philadelphia

Charlie und Dee finden die Liebe

ProSieben FUNStaffel 8Folge 4vom 08.06.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 4: Charlie und Dee finden die Liebe

21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Zusammen mit Dee stalkt Charlie seine Ex-Freundin. Gerade als sie die Frau verfolgen wollen, fährt ihnen jemand ins Auto. Um den Fauxpas wieder gut zu machen, lädt der wohlhabende Fahrer die beiden gemeinsam mit seiner attraktiven Schwester zum Essen ein. Bei dem Versuch, einen guten Eindruck zu machen, verstellen sich Charlie und Dee. Die Fassade können die beiden aber nicht lange aufrechterhalten.

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