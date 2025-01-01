K11 - Die neuen Fälle
Folge 69: Todesflüstern
23 Min.Ab 12
Eine Tradition unter Freunden wird plötzlich zum Alptraum. Beim jährlichen Treffen einer Jugend-Clique am Starnberger See wird einer der Teilnehmer tot aufgefunden. Die Kommissare Michael Naseband und Tim Stammberger stoßen erst auf eine Mauer des Schweigens und dann auf viele dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit. Und plötzlich ist klar: Jeder aus der Clique könnte der Mörder sein!
