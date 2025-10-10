Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 10.10.2025
Folge 1: Todesfahrt

23 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband geraten in einen brisanten Fall: Im Kofferraum einer Richterin liegt eine Leiche. Die Top-Juristin versucht die Ermittlungen zu beeinflussen, doch Michael bleibt hartnäckig an dem Fall dran. Ist die Richterin unschuldig in diese Angelegenheit verwickelt oder hat sie doch etwas mit dem Toten in ihrem Kofferraum zu tun?

