K11 - Die neuen Fälle
Folge 76: Im Rausch der Schuld
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Eine junge Frau wird vermisst und im K11 steht eine Dame, die behauptet, sie getötet zu haben. Warum, weiß sie nicht, denn zur Tatzeit war sie betrunken. Aber sie ist sich sicher, eine Mörderin zu sein. Die Kommissare Michael Naseband und Robert Ritter begeben sich auf die Suche nach einer Leiche, die es vielleicht gar nicht gibt ...
