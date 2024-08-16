K11 - Die neuen Fälle
Folge 87: Freie Liebe Undercover
23 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Im Garten seines Hauses wird ein renommierter Wissenschaftsjournalist tot aufgefunden. Was zunächst wie ein Haushaltsunfall aussieht, entpuppt sich wenig später als brutaler Mord. Die Kommissare Robert Ritter und Philipp Stehler entdecken frappierende Ähnlichkeiten zu einem Mord an einen Politiker. Wussten die beiden einflussreichen Männer zu viel und mussten deshalb sterben?
