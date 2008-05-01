KDD - Kriminaldauerdienst
Folge 1: Am Abgrund, Teil 1
45 Min.Folge vom 01.05.2008Ab 16
Am Gendarmenmarkt herrschen Hektik und Fassungslosigkeit: Heckenschützen haben den geheimen und unauthorisierten Einsatz des KDD mit einem Blutbad beendet. Leo Falckenstein ist verletzt, der LKA-Beamte Sallek, Kronzeuge des Bestechungsskandals innerhalb der Berliner Polizeibehörde, ist tot. Stieglitz, der Einzige, der weiß, wer der Drahtzieher des Anschlags ist, liegt im Koma. Zwei Wochen später: Helmut Enders stellt sich dem internen Untersuchungsausschuss, dem auch der korrupte Vize-Polizeipräsident Wolfgang Jacobi angehört, der unbewiesene Vorwürfe von Enders gegen einen ranghohen Beamten in der Polizei zurückweist und deutlich macht ...
