Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Keeping Up with the Kardashians

Paris, Welpen und Streiche

sixxStaffel 19Folge 2vom 14.04.2023
Joyn+
Paris, Welpen und Streiche

Paris, Welpen und StreicheJetzt ohne Werbung streamen

Keeping Up with the Kardashians

Folge 2: Paris, Welpen und Streiche

41 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 16

Das Coronavirus beherrscht die Nachrichten und hält die Welt in Atem. Khloé macht sich deshalb große Sorgen und beschließt, nicht zur Fashion Week nach Paris zu fliegen. Kim und Kourtney sind zwar auch besorgt, wollen das Event allerdings nicht verpassen. Ihre Mutter Kris holt sich derweil einen Welpen, obwohl sie keine Zeit für das Tier hat. Um das Gassi gehen, Füttern und Hundetraining muss sich ihr Mann Corey kümmern, wovon dieser ganz und gar nicht begeistert ist.

Alle Staffeln im Überblick

Keeping Up with the Kardashians
sixx
Keeping Up with the Kardashians

Keeping Up with the Kardashians

Alle 1 Staffeln und Folgen