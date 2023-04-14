Paris, Welpen und StreicheJetzt ohne Werbung streamen
Keeping Up with the Kardashians
Folge 2: Paris, Welpen und Streiche
41 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 16
Das Coronavirus beherrscht die Nachrichten und hält die Welt in Atem. Khloé macht sich deshalb große Sorgen und beschließt, nicht zur Fashion Week nach Paris zu fliegen. Kim und Kourtney sind zwar auch besorgt, wollen das Event allerdings nicht verpassen. Ihre Mutter Kris holt sich derweil einen Welpen, obwohl sie keine Zeit für das Tier hat. Um das Gassi gehen, Füttern und Hundetraining muss sich ihr Mann Corey kümmern, wovon dieser ganz und gar nicht begeistert ist.
Alle Staffeln im Überblick
Keeping Up with the Kardashians
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: Universal Studios Inc. All Rights Reserved & © Season 19: NBC UNIVERSAL International GmbH
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