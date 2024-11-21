KEKs
Folge 4: Bestien
28 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Rocky hat ein Messer mit zur Schule gebracht und bekommt eine Disziplinarmaßnahme von Sozialpädagogin Shiva. Younes und Shirin schließen eine Wette: Younes macht Mona klar, Shirin den neuen Lehrer Herrn Schneider. Währenddessen suchen Amadou und Rocky einen Hund, denn Ufuk hat sie dummerweise zum illegalen Hundekampf herausgefordert. Die Zeit rennt.
