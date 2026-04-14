Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 10: Du gehörst mir
40 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Sechzehn Jahre ertrug Deborah Smarrella die Unterdrückung, Kontrolle und Gewalt ihres Mannes Steven Brown, bis sie den Mut fasste, diesem Albtraum ein Ende zu setzen. 1998 floh sie mit ihrem Bruder Donald Wood und Freund Chris Brouillard nach Lebanon im US-Bundesstaat Maine, um Frieden zu finden. Doch wenige Monate später spürten Brown und seine Komplizin Patricia Teeter sie auf - mit tödlicher Konsequenz.
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