Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Ein mörderischer Plan

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 6vom 31.03.2026
Ein mörderischer Plan

Ein mörderischer PlanJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 6: Ein mörderischer Plan

40 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Im März 2008 in Alba, Texas, scheint das Leben der gläubigen Familie Caffey perfekt - bis die 16-jährige Erin Caffey gemeinsam mit ihrem Freund Charlie Wilkinson einen teuflischen Plan schmiedet. Nachdem ihre Eltern sie zur Trennung von Charlie gezwungen hatten, fasste sie - von jugendlicher Obsession getrieben - den grausamen Entschluss, ihre gesamte Familie mit der Hilfe einiger Komplizen auszulöschen ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 6 Staffeln und Folgen