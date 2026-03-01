Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 6: Ein mörderischer Plan
40 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Im März 2008 in Alba, Texas, scheint das Leben der gläubigen Familie Caffey perfekt - bis die 16-jährige Erin Caffey gemeinsam mit ihrem Freund Charlie Wilkinson einen teuflischen Plan schmiedet. Nachdem ihre Eltern sie zur Trennung von Charlie gezwungen hatten, fasste sie - von jugendlicher Obsession getrieben - den grausamen Entschluss, ihre gesamte Familie mit der Hilfe einiger Komplizen auszulöschen ...
Weitere Folgen in Staffel 13
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