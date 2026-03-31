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Killer Couples: Mörderische Paare

Mord in der Silvesternacht

SAT.1 GOLDStaffel 13Folge 8vom 07.04.2026
Mord in der Silvesternacht

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Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 8: Mord in der Silvesternacht

40 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

An Silvester 2018 wird Sgt. Tyrone Hassel III vor dem Haus seiner Familie in Michigan erschossen. Die Ermittlungen enthüllen rasch ein schockierendes Geheimnis: Seine Frau Kemia Hassel und der ebenfalls in Korea stationierte Soldat Jeremy Cuellar hatten eine geheime Affäre - und daraus ist ein tödlicher Plan entstanden, dessen ganzes Ausmaß erst nach und nach ans Licht kommt.

Weitere Folgen in Staffel 13

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