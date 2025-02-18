Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 3: Mord im Amish County
41 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Ein grausamer Mord an einer Mutter und Ehefrau versetzt die Amish-Gemeinde in Wayne County in Ohio in Aufruhr. Der Ehemann der ermordeten Barbara Weaver, Eli Weaver, hat ein handfestes Alibi. Doch seine früheren Affären und der Rausschmiss aus der Gemeinde veranlasst die Ermittler, ihn und dessen Geliebte Barb Raber genauer unter die Lupe zu nehmen.
