Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 9: Tödliche Teenagerliebe
41 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12
Im Jahr 2017 wird die 58-jährige Toni Abad erschlagen im Kofferraum ihres Wagens aufgefunden. Zunächst ist völlig unklar, wer die Tat verübt haben könnte, da keine Wertgegenstände entwendet wurden - es also kein Raubmord war. Eine Zeugin sagt aus, dass eine junge Frau Toni in der Tatnacht nach einer Mitfahrgelegenheit gefragt habe. Bei der Frau handelt es sich um De'Asia Page. Die Polizei ist sich jedoch sicher, dass die 18-Jährige den Mord nicht allein begangen hat.
