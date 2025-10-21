Staffel 3Folge 24vom 21.10.2025
Ich will draußen übernachtenJetzt kostenlos streamen
Kleine Prinzessin
Folge 24: Ich will draußen übernachten
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die Prinzessin ist begeistert, als alle aus dem Schloss ausgesperrt werden – denn nun müssen sie die Nacht beim Zelten verbringen. Wie wird die Prinzessin zusammen mit dem königlichen Haushalt eine Nacht unter den Sternen meistern?
