Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kleine Prinzessin

StoryZoo & FriendsStaffel 3Folge 27vom 21.10.2025
Ich will Verstecken spielen

Ich will Verstecken spielenJetzt kostenlos streamen

Kleine Prinzessin

Folge 27: Ich will Verstecken spielen

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die kleine Prinzessin gewinnt nie beim Versteckspiel – bis sie einen geheimen Raum im Schloss entdeckt. Ihr Zimmer geheim zu halten ist aufregend, aber schon bald merkt sie, dass allein spielen keinen Spaß macht. Wird die Prinzessin ihr geheimes Versteck dem Haushalt verraten?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Kleine Prinzessin
StoryZoo & Friends

Kleine Prinzessin

Alle 3 Staffeln und Folgen