Alex Kumptner & Hanna Reder versus Viktoria Fuchs & Max Strohe
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 2: Alex Kumptner & Hanna Reder versus Viktoria Fuchs & Max Strohe
95 Min.Folge vom 14.04.2022Ab 6
Gemeinsam treten Alexander Kumptner und Hanna Reder gegen das Herausforderteam Viktoria Fuchs und Max Strohe an - und braten, frittieren, brutzeln mit alltäglichen - und manchmal auch überraschenden - Kühlschrank-Schätzen um die Köch:innen-Ehre! Welches Team gewinnt, entscheiden die Besitzer:innen der jeweiligen Kühlschränke.
