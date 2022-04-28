Alexander Herrmann & Hanna Reder versus Lisa Angermann & Robin PietschJetzt kostenlos streamen
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 4: Alexander Herrmann & Hanna Reder versus Lisa Angermann & Robin Pietsch
100 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 6
In der vierten Folge "Kühlschrank öffne dich!" 2022 geht es ans Eingemachte! Der Zeitdruck und unerwartete Extraaufgaben verlangen den Profis einiges ab. Sie kommen so in den Stress, dass sie die wichtigste Regel der Sterneküche links liegen lassen: Immer abschmecken vor dem Servieren. Wird sich das bezahlt machen?
