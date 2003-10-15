Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 2: Schatten der Vergangenheit
Während einer Patrouillenfahrt stößt die "Albatros" auf eine verdächtige Yacht, die keine Flagge gesetzt hat. Werner Wolf behauptet, einen Angelausflug für einen Kunden aus Ahlbeck organisiert zu haben. Doch anstatt einer Angelausrüstung findet die Crew an Bord versteckte Aktenordner mit russischen Papieren. Da der Führer des Bootes nirgends rechtmäßig gemeldet ist, nimmt ihn Kapitän Ehlers zur weiteren Überprüfung mit nach Neustadt. Dort befindet sich Einsatzleiter Gruber inzwischen mitten im Wahlkampf: Er will für den Kreistag kandidieren. Ehlers versucht gerade, von Wolf Näheres über die geheimnisvollen Akten zu erfahren, als Gruber den Verhörraum betritt. Seltsamerweise lässt der Einsatzleiter den Verdächtigen mit der Begründung, der Besitz der Dokumente sei nicht illegal, laufen und nimmt die Aktenordner zur Untersuchung an sich. Unterdessen ermittelt die Mannschaft weiter und nimmt sich den Angelkunden von Wolf noch einmal vor. Doch Journalist Peter Hochthal gibt vor, nichts Auffälliges bei dem Ausflug mit Wolf bemerkt zu haben. Als die Küstenwache jedoch nur wenige Tage später die Leiche Hochthals aus der Ostsee birgt, kommt Kapitän Ehlers den Machenschaften Wolfs auf die Spur. Wie es aussieht, hat Wolf den Journalisten in den Selbstmord getrieben, indem er ihn anhand der nach Deutschland geschmuggelten KGB-Akten erpresste. Was Ehlers und die Crew nicht wissen: Auch Gruber befindet sich gerade in einer schwierigen Situation. Als ehemaliger Offizier bei den Grenztruppen der DDR wurde er einst Zeuge bei Erschießungen von Flüchtlingen. Wolf will jetzt seine Akten zurück und beginnt, systematisch die Karriere von Gruber zu zerstören. Er droht, die Vergangenheit des Küstenwache-Chefs aufzudecken. Wird es Gruber gelingen, gegen die Schatten aus seiner Vergangenheit anzukommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick