Lapitch, der kleine Schuhmacher
Schuhmacherlehrling Lapitch, ein kleiner Mäuserich, hat die Nase voll von seinem griesgrämigen Meister. So packt er seine Siebensachen, um sein Glück in der großen weiten Welt zu suchen. Lapitch findet schnell viele Freunde, mit denen er so manches Abenteuer erlebt. Zusammen mit dem Mäusemädchen Lisa, dem Papagei Pero und der lieben Hexe Yanna kämpft er schließlich gegen Rattenkralle, der mit seiner Bande die ganze Gegend terrorisiert.