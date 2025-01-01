Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Popkultur, Politik, Musik, Sport, Gesellschaft und Medien - Klaas Heufer-Umlauf kommentiert und diskutiert die wirklich wichtigen Themen und ist dabei ganz subjektiv.
Klaas begibt sich mit Late Night Berlin auf Solo-Pfade
Klaas Heufer-Umlauf – Moderator, Schauspieler, Sänger. Das Multi-Talent begann seine Karriere als Teil des Duos Joko und Klaas auf MTV und konnte sich mit Sendungen wie MTV Home, neoParadise und Circus HalliGalli einen Namen machen. 2018 kam dann das erste Solo-Projekt – die erste eigene Late Night Show.
Neben dem klassischen Stand-Up zu Beginn, bei dem er tagesaktuelle Ereignisse thematisiert, sind auch prominente Gäste und musikalische Auftritte Standard bei der Sendung. Ob deutsche Promis wie Elyas M’Barek, Florian David Fitz oder Katrin Bauerfeind oder waschechte Hollywood-Stars wie James Blunt, Sophie Turner oder Michael Fassbender – jeder will bei Late Night Berlin mal auf der Couch Platz nehmen.
Lass uns ein Spiel spielen
Für seine Gäste hat Klaas auch immer einige Spiele parat. Und diese haben stets einen besonderen Twist. Ob man unangenehme Fragen beantwortet, ohne die dazugehörige Frage zu nennen, Lieder gesungen werden, die Google Autocomplete geschrieben hat, oder die Stars auf Instagram mal richtig rumpöbeln müssen. Für den Zuschauer lustig, für den Promi hoffentlich möglichst peinlich. Denn auch Klaas will natürlich etwas zu lachen haben.
Late Night Berlin oder Late Night Babelsberg?!
Late Night Berlin zählt schon mehrere Staffeln und wurde bereits für den deutschen Fernsehpreis nominiert. Doch die Staffeln eins und zwei sind tatsächlich gar nicht aus Berlin: Da zu Beginn der Sendung keine Studios frei waren, mussten die Dreharbeiten nach Babelsberg verlegt werden. Erst seit Staffel drei ist das Studio Berlin Adlershof die Heimat von Late Night Berlin und macht somit dem Namen der Sendung endlich alle Ehre.
Ob Tagesgeschehen, Promi-Talk oder musikalischer Auftritt: Late Night Berlin hat für jeden etwas in petto. Und auf Joyn kannst du die Folgen immer nach TV-Ausstrahlung online kostenlos streamen.