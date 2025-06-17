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Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord

Levi Bellfield

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 17.06.2025
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Leben mit einem Serienkiller: Liebe, Lügen, Mord

Folge 4: Levi Bellfield

43 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12

Zwei Morde und mehrere brutale Überfälle auf junge, blonde Frauen versetzen London in Angst. Der Täter lauert seinen Opfern an Bushaltestellen auf und schlägt sie mit stumpfen Gegenständen nieder. Während die Polizei fieberhaft ermittelt, kontrolliert Levi Bellfield zunehmend das Leben seiner Freundin. Als sie ihn schließlich anzeigt, ahnt sie nicht, wie entscheidend ihre Aussage für die Ermittlungen sein wird ...

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