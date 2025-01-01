Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Die Doku zeigt die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften in Deutschland. Durch die besondere Kameratechnologie fühlt, spürt und sieht der Zuschauer alles aus der Sicht der Sanitäter.
16 Wachen, 20 Kameras und 736 begleitete Einsätze. Das ist die bisherige Bilanz der Sat.1 Dokumentation Lebensretter Hautnah - Wenn jede Sekunde zählt. Seit mittlerweile fünf Staffeln zeigt das Format die nervenaufreibende Arbeit von Notärzten und Rettungskräften in ganz Deutschland. Besondere Kameratechnologie ermöglicht es den Zuschauern und Zuschauerinnen, die Einsätze hautnah mitzuerleben und ein Gespür dafür zu bekommen, was die Arbeit von Rettungssanitätern ausmacht und wie es sich anfühlt, ein Leben zu retten.
Zeit als entscheidender Faktor
Wie der Titel schon verrät, zählt für die Arbeit der Lebensretter wirklich jede Sekunde. Mit Martinshorn über die Straße oder blitzschnell per Hubschrauber zu den Einsätzen zu gelangen gehört zum Alltag für die Rettungskräfte. Die Notärzte, Rettungssanitäter und Einsatzkräfte der Luftrettung müssen stets schnellstmöglich vor Ort sein und innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen treffen, um das Leben ihrer Patienten und Patientinnen zu retten.
Die Reportagereihe ermöglicht einen authentischen Einblick in die tägliche Arbeit der Lebensretter. Doch es steht nicht nur ihre Arbeit im Fokus, sondern auch die Retter selbst. In den einzelnen Folgen der Sendung lernen wir die Menschen kennen, die tagtäglich anderen Menschen helfen und zeigen, wie wichtig der Job ist - für sie als Menschen und für alle Personen, die täglich Hilfe benötigen.
Zwei von ihnen sind Michael und David. Die beiden sind Rettungssanitäter in Stuttgart und das wohl bekannteste Duo der Sendung. Michael Paul - genannt Paulchen - arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Notfallsanitäter und hat mit David Geserik einen 24-jährigen an seiner Seite, der bereits seit seinem ersten Dienstjahr vor fünf Jahren ein echter Lebensretter ist.
Auch Rosi Ackermann, Notfallsanitäterin in Dortmund, ist ebenfalls durch die Sendung im Fernsehen bekannt geworden und bringt auf den Punkt, was die Arbeit der Lebensretter ausmacht: “Es steht immer der Mensch im Mittelpunkt”.
Neue Staffel in Planung
Staffel 5 der beliebten Sendung ist im Januar 2022 auf Sat.1 auf Sendung gegangen. Weitere Folgen sind in Planung, jedoch gibt es seitens des Senders noch keine genauen Infos, wann die sechste Staffel ausgestrahlt wird. Im Gesamten sind aktuell wohl sieben Staffeln geplant.
