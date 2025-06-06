Einsatzgebiet Kühlungsborn: Fahrradsturz eines Jugendlichen ohne HelmJetzt ohne Werbung streamen
Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 06.06.2025: Einsatzgebiet Kühlungsborn: Fahrradsturz eines Jugendlichen ohne Helm
45 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
"Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" zeigt wöchentlich die nervenaufreibende Arbeit von Rettungskräften deutschlandweit. Durch die besondere Kameratechnologie erlebt der Zuschauer die Einsätze hautnah. Er fühlt, spürt und sieht alles aus der Sicht der Sanitäter. In dieser Reportage-Reihe bleibt keine Tür verschlossen - egal ob Messerstechereien, Reanimationen oder Unfälle. Mit insgesamt 15 Kameras ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn jede Sekunde zählt.