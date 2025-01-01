Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Sie war drei Minuten bewusstlos
91 Min.Ab 12
In Stuttgart werden Michael und David zum nächsten Einsatz gerufen. Bei der durchgegebenen Einsatzmeldung "Hypertensive Entgleisung" ist eine Behandlung ohne Notarzt ausgeschlossen. Lina und Ivo werden in Teltow zu einem Sturz mit Schulterschmerzen alarmiert, ein Apothekenbote hat den 80-jährigen Patienten gefunden und weist die beiden bei ihrer Ankunft sofort ein. Und in Jena eilen Sindy und Petro zu einem Einsatz, bei dem schnelles Handeln oberste Priorität hat.