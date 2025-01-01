Legacies
Alle Folgen des Spin-offs von Vampire Diaries: In der Salvatore School lernen übernatürliche Wesen wie Hexen, Werwölfe und Vampire ihre Magie zu kontrollieren.
Legacies – romantische Teenager-Vampirsaga
Die 17-jährige Hope Mikaelson hat als Tochter von Klaus Mikaelson und Hayley Marshall die mächtigen magischen Eigenschaften von Vampiren, Werwölfen und Hexen geerbt. Damit sie im Umgang mit ihren Fähigkeiten geschult wird, besucht sie die Salvatore Boarding Schule, an der nur übernatürliche Wesen aufgenommen werden. Dies soll verhindern, dass sie zu rücksichtslosen Monstern heranwachsen und sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden.
Neben Hope steht auch der scheinbar normal menschliche Landon im Mittelpunkt, dessen Bruder Rafael ein Werwolf ist. Als Rafael sich das erste Mal verwandelt, wird Landon von Hope und dem mächtigen Lehrer Alaric gerettet. Während sein Bruder auf der Schule aufgenommen wird, soll bei dem scheinbar menschlichen Landon jedoch das Gedächtnis gelöscht werden.
Vampire, Werwölfe und Magier im Teenageralter
Hope gelingt es schließlich immer besser, sich an der Schule zurecht zu finden. Aber auch, als sie neue Freund*innen findet, wird ihr klar, dass es in der Welt der übernatürlichen Wesen auch zahlreiche Gefahren gibt. Nur mit Hilfe ihres Freundeskreises und Lehrkräfte können die Schüler*innen auf dem richtigen Weg bleiben. Legacies spielt inhaltlich zwei Jahre nach der Serie The Originals. Dabei steht in der Spin-Off Serie die neue Generation im Mittelpunkt. Nach The Vampire Diaries und The Originals ist Legacies damit der dritte Ableger aus diesem Serien-Universum.
Viele bekannte Gesichter aus den Vorgänger-Serien
Die Hauptrollen Hope und Landon werden von der Schauspielerin Danielle Rose Russel und dem Schauspieler Aria Shahghasemi dargestellt. Ebenfalls eine wichtige Rolle spielt Matt Davis, der den Schuldirektor Alaric Saltzmen verkörpert, eine Figur, die schon in The Vampire Diaries dabei ist. Auch Alarics Töchter Josie und Lizzie haben wichtige Rollen in Legacies. Mit dieser Serie versuchen die Macher*innen erfolgreich den Fokus auf die jüngere Generation der Übersinnlichen zu legen. Damit können viele jüngere Zuschauer*innen die Geschichte über Untote und Magie neue entdecken. Mit zahlreichen Gastauftritten kommen aber auch alte Fans der Serien auf ihre Kosten.
Legacies ist genau die richtige Mischung aus High-School Drama und Grusel-Romantik.