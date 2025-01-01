Lenßen & Partner
Folge 82: Bei Höchstgebot Sex
Julia Tresens Freundin Vroni Mayer hat sich über ein Internet-Auktionshaus selbst für einen "netten Abend ohne Sex" versteigert. Nach ihrem Treffen mit dem Meistbietenden ist sie spurlos verschwunden. Zu den Hauptverdächtigen gehört ein Fotograf, der unter dem Decknamen King Diggler Erotikfotos anbietet - er hat Vroni im Internet ersteigert. Unter seinem richtigen Namen, Jens Wenders, betreibt er ein Fotostudio. Aber die Ermittler verfolgen eine falsche Spur ...
