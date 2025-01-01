Let them cook
1 Staffel
Let them cook
Das heißeste Kochduell, das je live gestreamt wurde! Zwei Streamer:innen, eine geheime Zutatenkiste und ein gnadenloser Live Chat! Wer darf sich über einen Joker freuen und wer muss leiden? Das entscheiden nicht allein die Hosts Rosin & Rumathra, sondern auch der Live Chat! Wird am Ende ein kulinarisches Meisterwerk serviert oder reines Chaos auf dem Teller? Wer verzweifelt am Herd? Und können die Hosts und der Live Chat wirklich überzeugt werden? Finden wir’s heraus!